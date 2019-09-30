Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре
- РИА Новости
«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — заявил Гончарук в своём видеоблоге на YouTube.
Премьер-министр также отметил, что переговоры продолжатся через пару недель, когда «несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ».
По его словам, на встрече должна быть достигнута предварительная договорённость о составе и структуре программы.
Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что украинская сторона собирается продолжить переговоры с МВФ через две недели в Вашингтоне.
27 сентября Гончарук сообщил о начале обсуждения с представителями фонда новой программы помощи.