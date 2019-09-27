В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
В США представители Украины и фонда будут обсуждать новую программу кредитования.
«Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это всё», — сказала она.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что с представителями МВФ начато обсуждение новой программы помощи.