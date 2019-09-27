Премьер Украины рассказал об обсуждении с МВФ новой программы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что с представителями Международного валютного фонда начато обсуждение новой программы помощи.

«Переговоры с международными партнёрами — в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трёхлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования», — написал он в Telegram.

По его словам, переговоры будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, после чего украинская сторона должна получить рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества.

Ранее Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.