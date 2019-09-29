В ДНР заявили о вооружении ВСУ на территории частных домов

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о размещении военной техники ВСУ на территории частных домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
В ДНР заявили о вооружении ВСУ на территории частных домов
  • РИА Новости

«Выявлено местонахождение вооружения и военной техники (ВСУ. — RT), размещённой на территории частных домовладений и муниципальных объектов: в Александрополе — шесть самоходных артиллерийских установок, в Широкине — один миномёт, в Новосёловке Второй — пять БМП-1», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, в ДНР заявили, что Киев «целенаправленно продолжает препятствовать передвижению патрулей СММ ОБСЕ в целях мониторинга ситуации на участке разведения».

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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