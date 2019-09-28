Медведчук прокомментировал возможную отставку Волкера

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возможную отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, предполагаемый уход Волкера со своего поста — результат архинепрофессионализма и откровенного вредительства спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Медведчук также считает, что спецпредставитель США окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — отметил он.

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

Данную информацию уже прокомментировали бывший президент Украины Пётр Порошенко и экс-глава украинского МИД Павел Климкин.