Медведчук прокомментировал возможную отставку Волкера

Короткая ссылка
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возможную отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Медведчук прокомментировал возможную отставку Волкера
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, предполагаемый уход Волкера со своего поста — результат архинепрофессионализма и откровенного вредительства спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Медведчук также считает, что спецпредставитель США окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — отметил он.

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

Данную информацию уже прокомментировали бывший президент Украины Пётр Порошенко и экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить