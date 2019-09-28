Климкин прокомментировал возможную отставку Волкера
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало», — написал Климкин.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал тревожной новостью возможную отставку Волкера.
Телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа по Украине. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.