Климкин прокомментировал возможную отставку Волкера

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил сожаление из-за возможной отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине, о которой сообщили СМИ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало», — написал Климкин.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал тревожной новостью возможную отставку Волкера.

Телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа по Украине. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.