Порошенко назвал тревожной новостью возможную отставку Волкера

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко прокомментировал возможную отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Порошенко назвал тревожной новостью возможную отставку Волкера
  • Reuters

«Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнёрства с США трудно переоценить», — написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что с Куртом на Украине «чувствовалось увереннее».

«Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт!» — написал Порошенко.

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

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