На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».

Об этом в своём Facebook написал глава украинского союза журналистов Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли», — призвал глава НСЖУ.

Также он заявил, что команде Зеленского нужно выстраивать «корректные отношения с журналистами».

Томиленко добавил, что пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов.

Как сообщает ТАСС, 27 сентября в сети появилось видео того, как Мендель оттолкнула журналиста проекта «Схемы: коррупция в деталях», пытавшегося на улице задать вопросы Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану.