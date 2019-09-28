На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

Короткая ссылка
Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
  • РИА Новости

Об этом в своём Facebook написал глава украинского союза журналистов Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли», — призвал глава НСЖУ.

Также он заявил, что команде Зеленского нужно выстраивать «корректные отношения с журналистами».

Томиленко добавил, что пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов.

Как сообщает ТАСС, 27 сентября в сети появилось видео того, как Мендель оттолкнула журналиста проекта «Схемы: коррупция в деталях», пытавшегося на улице задать вопросы Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить