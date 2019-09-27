Малахов ответил на критику его передачи в Киргизии

Тележурналист Андрей Малахов выразил сожаление, что его высказывания о гибели сына миллиардера Владимира Маругова неправильно поняли в Киргизии.

«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии», — написал Малахов на сайте Starhit.ru.

По его словам, за пару суток он получил более 20 тысяч откликов на программу.

Ведущий отметил, что его задачей как журналиста было «защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб её сын».

Он подчеркнул, что правонарушения, преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства, а сам он выступает за мир, справедливость и свободу слова.

Авария, в которой погиб 25-летний Александр Маругов, произошла в Москве 8 июля. Он врезался на мотоцикле в автомобиль такси, которым управлял гражданин Киргизии Исламбек Акбаров.

Малахов в своей программе не исключил, что Акбаров мог специально устроить ДТП за вознаграждение из-за низких зарплат в республике.

МИД Киргизии выразил озабоченность. В ведомстве обратили внимание российского советника-посланника, что такие заявления появляются на фоне союзнических отношений Москвы и Бишкека.

В российском дипломатическом ведомстве указали, что высказывания Малахова — это его личный взгляд на ситуацию.