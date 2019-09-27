МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за передачи Малахова

МИД Киргизии вызвал российского советника-посланника после высказываний тележурналиста Андрея Малахова в ходе передачи «Прямой эфир». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Бишкеке заявили, что журналист «некорректно высказался» относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом россиянина Александра Маругова.

Малахов допустил, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение из-за низкого уровня зарплат в республике.

В министерстве выразили озабоченность такими заявлениями в эфире российских государственных СМИ на фоне союзнических отношений и стратегического партнёрства двух стран.

Посольство России в Киргизии также осудило высказывание ведущего, опубликовав пост со словами «Малахов — не наш герой».

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию. По его мнению, Малахов не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу, а говорил о конкретном человеке.