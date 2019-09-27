МИД России прояснил ситуацию вокруг передачи Малахова в Киргизии

Министерство иностранных дел России заявило, что после программы Андрея Малахова о гибели сына миллиардера Александра Маругова российского представителя в МИД Киргизии не вызывали.

«Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале «Россия», — сказали в ведомстве.

В МИД отметили, что высказывания Малахова — это его личное мнение, и посоветовали киргизскому посольству в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ.

Там также подчеркнули, что к двусторонним межгосударственным отношениям ситуация отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что МИД Киргизии вызвал российского советника-посланника после высказываний Малахова в ходе передачи «Прямой эфир».

Недовольство вызвало то, что журналист «некорректно высказался» относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП, в результате которого погиб россиянин Маругов.

Малахов не исключил, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение из-за низкого уровня зарплат в республике.