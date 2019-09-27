Грузию призвали сделать первый шаг для возобновления полётов из России

Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе призвала грузинские власти сделать первый шаг для восстановления полётов из России.

«В этом деле первый шаг должна сделать грузинская сторона, потому что такое решение было принято исходя из конфликта, который происходил в Грузии. Россия была незаслуженно оскорблена», — цитирует её ТАСС.

По мнению Бурджанадзе, Грузия должна адекватно оценить это оскорбление и протянуть руку примирения в данном случае.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.

В августе Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.