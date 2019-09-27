Грузию призвали сделать первый шаг для возобновления полётов из России
- Reuters
«В этом деле первый шаг должна сделать грузинская сторона, потому что такое решение было принято исходя из конфликта, который происходил в Грузии. Россия была незаслуженно оскорблена», — цитирует её ТАСС.
По мнению Бурджанадзе, Грузия должна адекватно оценить это оскорбление и протянуть руку примирения в данном случае.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.
В августе Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в туристическом секторе.