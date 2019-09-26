Сенатор оценил слова украинского политика о беседах Путина и Макрона

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT желание вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.

«Руководители государств имеют право говорить обо всём. Публикация разговоров, если она происходит, должна происходить по обоюдному согласию. Что касается заявления Кулебы, он хочет очень много. Пускай лучше вице-премьер-министр выполняет те обязанности, которые на него возложены, с пользой для Украины и Европы. Не считаю, что с его стороны правильно вмешиваться в переговоры на высшем уровне», — сказал он.

По словам сенатора, всё, что необходимо знать мировому сообществу о беседах глав государств, «публикуется в официальных документах и оглашается пресс-секретарями».

Ранее Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров Путина и Макрона о ситуации на Украине.

По его словам, на рабочем уровне будет сделано всё, чтобы избежать возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.