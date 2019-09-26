Сенатор оценил слова украинского политика о беседах Путина и Макрона
- Reuters
«Руководители государств имеют право говорить обо всём. Публикация разговоров, если она происходит, должна происходить по обоюдному согласию. Что касается заявления Кулебы, он хочет очень много. Пускай лучше вице-премьер-министр выполняет те обязанности, которые на него возложены, с пользой для Украины и Европы. Не считаю, что с его стороны правильно вмешиваться в переговоры на высшем уровне», — сказал он.
По словам сенатора, всё, что необходимо знать мировому сообществу о беседах глав государств, «публикуется в официальных документах и оглашается пресс-секретарями».
Ранее Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров Путина и Макрона о ситуации на Украине.
По его словам, на рабочем уровне будет сделано всё, чтобы избежать возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.