Сенатор оценил слова украинского политика о беседах Путина и Макрона

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT желание вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.
Сенатор оценил слова украинского политика о беседах Путина и Макрона
  • Reuters

«Руководители государств имеют право говорить обо всём. Публикация разговоров, если она происходит, должна происходить по обоюдному согласию. Что касается заявления Кулебы, он хочет очень много. Пускай лучше вице-премьер-министр выполняет те обязанности, которые на него возложены, с пользой для Украины и Европы. Не считаю, что с его стороны правильно вмешиваться в переговоры на высшем уровне», — сказал он.

По словам сенатора, всё, что необходимо знать мировому сообществу о беседах глав государств, «публикуется в официальных документах и оглашается пресс-секретарями».

Ранее Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров Путина и Макрона о ситуации на Украине.

По его словам, на рабочем уровне будет сделано всё, чтобы избежать возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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