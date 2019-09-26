СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
- РИА Новости
По информации агентства, основной причиной отсутствия договорённости стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.
Ещё один вопрос, из-за которого программа пока не может быть предоставлена, — неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год. Также среди причин указывается возможная смена руководства Нацбанка.
В то же время правительство Украины сообщает, что переговоры с МВФ находятся в активной стадии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил МВФ в приверженности Киева курсу реформ.