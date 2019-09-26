СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) после двух недель обсуждений не договорились о новой программе кредитования, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источники.

По информации агентства, основной причиной отсутствия договорённости стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.

Ещё один вопрос, из-за которого программа пока не может быть предоставлена, — неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год. Также среди причин указывается возможная смена руководства Нацбанка.

В то же время правительство Украины сообщает, что переговоры с МВФ находятся в активной стадии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил МВФ в приверженности Киева курсу реформ.