Лукашенко призвал забыть о формулах для решения конфликта в Донбассе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как можно решить конфликт в Донбассе.
Лукашенко призвал забыть о формулах для решения конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Надо прекратить говорить о желании (решить конфликт в Донбассе. — RT), надо действовать. Я знаю про формулу Штайнмайера, другие формулы. Забудьте о формулах. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы — три славянские народа — должны решить этот конфликт», — цитирует ТАСС белорусского президента.

Ранее Лукашенко заявлял, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.

Он также сказал, что поддерживает предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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