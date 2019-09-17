Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.

Об этом он заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

«США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «абсолютно убеждён на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.