Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
  • © РИА Новости

Об этом он заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

«США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «абсолютно убеждён на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить