Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
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«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Вашингтона к нормандскому формату.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты довольны нормандским форматом.

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