Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
- globallookpress.com
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Вашингтона к нормандскому формату.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты довольны нормандским форматом.