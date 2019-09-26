Зеленский призвал Трампа подключиться к решению конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал США присоединиться к нормандскому формату, но призвал американского президента Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе.
Зеленский призвал Трампа подключиться к решению конфликта в Донбассе
  • Reuters

«Первый раз лично (обратился. — RT), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждём встречу в нормандском формате, чтобы он присоединился», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Он добавил, что если встреча в нормандском формате окажется неэффективной, то украинская сторона будет привлекать другие страны, и не только США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины должны предпринять конкретные шаги по реализации Минских соглашений для успешного проведения саммита в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров государств в нормандском формате может состояться в середине октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить