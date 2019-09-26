Зеленский призвал Трампа подключиться к решению конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал США присоединиться к нормандскому формату, но призвал американского президента Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе.

«Первый раз лично (обратился. — RT), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждём встречу в нормандском формате, чтобы он присоединился», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Он добавил, что если встреча в нормандском формате окажется неэффективной, то украинская сторона будет привлекать другие страны, и не только США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины должны предпринять конкретные шаги по реализации Минских соглашений для успешного проведения саммита в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров государств в нормандском формате может состояться в середине октября.