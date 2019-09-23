В МИД Украины рассказали о подготовке встречи «нормандской четвёрки»

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров государств в нормандском формате может состояться в середине октября.
В МИД Украины рассказали о подготовке встречи «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«Речь идёт о различных датах, которые устроят всех... Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября», — сказал Пристайко в эфире «Громадське».

По его словам, в ближайшее время трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе должна согласовать текст для нормандского саммита.

«Я думаю, что в ближайшее время (или в формате видеоконференции, или они ещё раз соберутся в Минске) этот текст всё же согласуют», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского, потому что «там у него друзей не будет».

18 сентября Пристайко сообщил, что нормандский саммит не состоялся, поскольку Россия по «техническим причинам» не смогла принять в нём участие.

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