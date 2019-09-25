Захарова: Киев должен предпринять шаги для созыва нормандского саммита

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что власти Украины должны предпринять конкретные шаги по реализации Минских соглашений для успешного проведения саммита в нормандском формате.
Захарова: Киев должен предпринять шаги для созыва нормандского саммита
  • РИА Новости

«Должна быть конкретная проработка, должны быть шаги, которые украинская сторона предпримет по реализации минских договорённостей», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что «ни один саммит не может стать без предварительной проработки неким моментом истины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.

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