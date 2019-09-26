Соловьёв призвал к санкциям против Украины после речи Зеленского

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкций против Украины после того, как украинский лидер Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Telegram.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции) против Украины?» — сообщил телеведущей.

По его словам, «очевидно, что уже пора».

Также он заявил, что Зеленский — это «Порошенко 2.0».

Ранее Зеленский в ходе выступления на ГА ООН показал пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит в Донбассе украинский оперный певец Владимир Слипак, «защищая Украину от российской агрессии».

Также он заявил, что до тех пор, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.