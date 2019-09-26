Соловьёв призвал к санкциям против Украины после речи Зеленского

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкций против Украины после того, как украинский лидер Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Telegram.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции) против Украины?» — сообщил телеведущей.

По его словам, «очевидно, что уже пора».

Также он заявил, что Зеленский — это «Порошенко 2.0».

Ранее Зеленский в ходе выступления на ГА ООН показал пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит в Донбассе украинский оперный певец Владимир Слипак, «защищая Украину от российской агрессии».

Также он заявил, что до тех пор, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.

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