Эксперт объяснил призыв Украины к переговорам с Россией о морской границе

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT предложение украинской Госгидрографии инициировать принудительные переговоры с Москвой об установлении морской границы между Украиной и Россией.
Эксперт объяснил призыв Украины к переговорам с Россией о морской границе
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«Я думаю, что это элемент информационного шума со стороны Киева, информационных атак, которые идут от киевской власти и являются частью информационной кампании против России. Конечно, данное заявление не нужно рассматривать всерьёз», — пояснил Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что никто не имеет возможности давить на Россию, тем более, принудительно осуществлять какие-то действия в её отношении.

«Россия — суверенное государство, и не может быть речи ни о каком давлении ни со стороны Украины, ни со стороны США, ни со стороны каких-то международных структур. Это абсурдная позиция, она подчёркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников, особенно в тех вопросах, которые касаются международных отношений», — отметил эксперт.

Ранее Госгидрография предложила инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и Россией.

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