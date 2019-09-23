Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил народную артистку России Аллу Пугачёву орденом Дружбы народов.
Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов
  • РИА Новости

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В апреле 2019 года Алла Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление Примадонна приурочила к своему 70-летию. 

Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

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