Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов
- РИА Новости
«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
В апреле 2019 года Алла Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление Примадонна приурочила к своему 70-летию.
Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.