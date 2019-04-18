Винокур оценил юбилейный концерт Пугачёвой

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Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Винокур оценил юбилейный концерт Пугачёвой
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Это было грандиозно. Пугачёва показала, что находится в шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто не существует», — заявил Винокур.

Как считает артист, зрителям во время концерта было душевно тепло.

По мнению Винокура, Пугачёва выдала всё, что могла.

17 апреля Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление она приурочила к своему 70-летию. Поздравить артистку пришли её коллеги, поклонники и семья.

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