Винокур оценил юбилейный концерт Пугачёвой

Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

«Это было грандиозно. Пугачёва показала, что находится в шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто не существует», — заявил Винокур.

Как считает артист, зрителям во время концерта было душевно тепло.

По мнению Винокура, Пугачёва выдала всё, что могла.

17 апреля Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление она приурочила к своему 70-летию. Поздравить артистку пришли её коллеги, поклонники и семья.