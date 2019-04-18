«До мурашек»: какое впечатление произвёл на зрителей концерт Пугачёвой

17 апреля Алла Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление примадонна приурочила к своему 70-летию. Поздравить артистку пришли её коллеги, поклонники и семья. За время выступления Пугачёва сменила несколько образов, а в её концертную программу вошли как новые синглы, так и старые шлягеры. Побывавшие на концерте пользователи соцсетей публикуют фотографии и видео из Кремлёвского дворца и рассказывают о своих впечатлениях.

В среду, 17 апреля, состоялся первый за десять лет сольный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. Выступление было приурочено к 70-летию артистки. Поздравить Пугачёву в Государственный Кремлёвский дворец пришли сотни поклонников, коллеги, а также близкие и друзья.

В число именитых гостей вошли Филипп Киркоров, Николай Басков, Жасмин, Диана Гурцкая, Дима Билан, Татьяна Навка, Анастасия Волочкова, Сергей Светлаков, Ксения Собчак и другие.

«Браво. Алла. Уставшая, но счастливая. Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет. Голос, звучавший живьём два часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты с нами. Была, есть и будешь», — написал в своём Instagram после концерта Филипп Киркоров.

Выступление вызвало восторженные отклики и у других коллег артистки. Так, певица Жасмин обратила внимание на новые синглы в дискографии Пугачёвой.

«Не хватит никаких слов, чтобы описать мои эмоции. Сколько в Алле Борисовне неукротимой энергии, как она держит зал. Было очень много новых песен, доступными и правильными словами она в них рассказала, чем живёт сейчас, а старые и любимые песни, которые мы все знаем, слышали несчётное количество раз, как-то по-новому были прожиты сегодняшним вечером. Красивый концерт с потрясающими постановками, даже, я бы сказала, не концерт, а спектакль, который пробирает до самых глубин души и заставляет то смеяться, то всплакнуть. Великая артистка, легенда, примадонна», — отметила певица.

На сцену Пугачёва вернулась с большим количеством нового материала, однако не обошлось и без шлягеров. Вместе с тем артисты поблагодарили Аллу Борисовну за живой звук и возможность поностальгировать.

«Какая трогательная и трепетная Алла Борисовна сегодня была. Алла Борисовна, вы потрясающе звучите, стройны и легки. Благодарим вас за этот концерт, который ждали многие люди. Спасибо, что не лишили нас возможности побыть с вами в вашем невероятном мире», — отметил Дима Билан.

«Пример того, как быть народным артистом»

С таким же восторгом о концерте отзываются и поклонники творчества артистки. После выступления примадонны в Instagram появилось огромное количество фотографий и видео с её участием.

«Апрель продолжает мне дарить подарки. Вчера это была долгожданная встреча с Аллой Пугачёвой. Сказать, что я в восторге, — ничего не сказать. Слёзы счастья от встречи с этой женщиной, которая поёт», — написал один из пользователей платформы.

Для некоторых поклонников посещение шоу Аллы Пугачёвой, прекратившей концертную деятельность десять лет назад, было давней мечтой.

«Желаю каждому испытать счастье, когда исполняется мечта. Моя мечта сбылась. Я побывал на живом концерте Аллы Пугачёвой», — поделился эмоциями другой пользователь.

Попасть на выступление Пугачёвой стремились не только москвичи — билеты на концерт покупали и жители отдалённых регионов.

«Специально на концерт Аллы Пугачёвой приехали фанаты певицы из Якутии. Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, прошедший 17 апреля, уже стал историей. Стоимость билетов на единственный концерт достигла 300 тысяч рублей. Но оно того стоило, уверяют поклонники», — пишет местное СМИ Sakhaday.

Действительно, стоимость билета на один из самых ожидаемых концертов на специализированных интернет-ресурсах варьировалась от 40 до 150—300 тыс. рублей. В кассе Кремлёвского дворца их раскупили в первые часы продаж.

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Своими комментариями фанаты певицы подытоживают: зрители соскучились по характерному голосу с хрипотцой. Многие выкладывали снимки и подписывали их строками из песен артистки.

«А здесь одна из моих любимых песен («Не делайте мне больно, господа». — RT). Обыграла. Будто она в баре, выпила и рассказывает людям о своей жизни. Вот можно много опять писать, но не хочется, правда, потому что она просто супер», — прокомментировала видео в Instagram одна из пользовательниц.

Примечательно, что в концерте-послесловии почти не были задействованы спецэффекты: выдержанное в драматическом жанре выступление певица украсила продуманной сменой образов.

Многие отмечают, что, несмотря на возраст, Пугачёва держит марку и продолжает заряжать энергией.

«До сих пор до мурашек. Я удивляюсь силе, таланту, величию этой женщины. Алла Борисовна, спасибо за этот вечер, за ощущение волшебства, любви к жизни, любви к музыке, к зрителю. Это ярчайший пример того, как можно быть поистине народным артистом! Огромного счастья вам, женщина, которая поёт», — благодарят в социальной сети.