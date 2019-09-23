МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС

В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

«Для подписания соглашения (визового соглашения и соглашения о реадмиссии — RT.) нужно ещё соответствующее решение Совета ЕС. После подписания соглашения подлежат ратификации парламентом Белоруссии и одобрению Европарламентом. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур», — приводит сообщение МИД РИА Новости.

В настоящее время Белоруссия ожидает от Евросоюза сигнала о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.

В МИД добавили, что «работы ещё много, поэтому прогнозировать точно сложно».

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС.