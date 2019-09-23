Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для самого масштабного», — заявил Зеленский в видеообращении в Facebook.

Он отметил, что власть не сможет победить коррупцию, если украинцы будут закрывать глаза на эту проблему или становиться соучастниками преступлений.

«И я сейчас обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-либо другую коррупционную схему — пожалуйста, не молчите... Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», — сказал он.

В видеоролике был показан номер горячей линии.

Ранее Зеленский объявил о начале работы на Украине Высшего антикоррупционного суда. Его председателем стала бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

В конце июня Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба в честь Дня Конституции.