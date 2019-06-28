Зеленский призвал украинцев принять участие во флешмобе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны стать участниками флешмоба в честь Дня Конституции.

По его словам, он хочет, чтобы этот день был любим не только потому, что это очередной выходной и можно «поехать за город на шашлычки».

«Давайте все пообещаем себе знать нашу Конституцию, а главное — соблюдать и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб. Запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины», — цитирует пресс-служба Зеленского.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас необходимо «провести досрочные выборы, изменить Конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов».