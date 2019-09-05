На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
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«Я понимаю, что есть проблемы. Это проблемы с границами подсудности. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел в отношении топ-чиновников. Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны», — цитирует Зеленского телеканал «112 Украина».
Как отметил глава государства, у украинского общества большие ожидания от работы суда.
В мае бывшую судью Печенежского райсуда Харьковской области Елену Танасевич избрали председателем новой инстанции.
Её создание было одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.