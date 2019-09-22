Порошенко уверен, что его не удастся «упрятать» в тюрьму
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«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — сказал Порошенко.
Он также назвал нынешнее правительство Украины «мальчиками», отметив, что они «не первые, кто хотел упрятать Порошенко».
В начале августа Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, а не на Мальдивах.