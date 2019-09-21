Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — заявил Криклий.

В июне 2018 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в стране в ближайшие 5 лет.

Генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.