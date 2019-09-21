На Украине заявили, что переговоры о новом обмене с Россией идут активно

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью «Громадське», что переговоры между Украиной и Россией об обмене удерживаемыми лицами продвигаются «очень активно».

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости», — заявил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап обмена.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.

7 сентября между странами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».