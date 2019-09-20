Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.
Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян
  • РИА Новости

«Другими словами, украинский чиновник заявил о том, что общество ждёт продажа земель сельскохозяйственного назначения. То есть случится то, о чём говорили российские и украинские эксперты, — новая украинская власть пойдёт на продажу земель сельхозназначения, что будет означать очередную сдачу национальных интересов украинского государства», — пояснил Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что команда Владимира Зеленского открывает рынок сельхозземель не для того, чтобы этот товар покупали россияне.

«Для того, чтобы представители стран Запада выкупили плодородные украинские земли и фактически ввели украинское государство в очередную кабалу. Разговоры о том, что земли не будут продаваться россиянам или будут конфисковаться у них, —  это не более чем отвлечение внимания», — заключил он.

Ранее Милованов пригрозил конфисковывать приобретённые на Украине сельхозземли у россиян.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли. 

Он заверил, что покупать земли смогут только украинские граждане и компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить