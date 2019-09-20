Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.

«Другими словами, украинский чиновник заявил о том, что общество ждёт продажа земель сельскохозяйственного назначения. То есть случится то, о чём говорили российские и украинские эксперты, — новая украинская власть пойдёт на продажу земель сельхозназначения, что будет означать очередную сдачу национальных интересов украинского государства», — пояснил Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что команда Владимира Зеленского открывает рынок сельхозземель не для того, чтобы этот товар покупали россияне.

«Для того, чтобы представители стран Запада выкупили плодородные украинские земли и фактически ввели украинское государство в очередную кабалу. Разговоры о том, что земли не будут продаваться россиянам или будут конфисковаться у них, — это не более чем отвлечение внимания», — заключил он.

Ранее Милованов пригрозил конфисковывать приобретённые на Украине сельхозземли у россиян.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли.

Он заверил, что покупать земли смогут только украинские граждане и компании.