Эксперт прокомментировал планы Зеленского по земельной реформе

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Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Эксперт прокомментировал планы Зеленского по земельной реформе
  • Reuters

«Из 40 млн га земли две трети находятся у фермеров, а одна треть — у государства. Всё идёт к тому, что это — последний актив, который можно распродать для погашения долгов», — заявил Дудчак.

По его мнению, рынок не сформируется, поскольку это будет краткосрочный период по продаже земли.

Как прогнозирует эксперт, придут крупные корпорации, которые скупят всю землю.

«На самом деле цена на землю за последние годы упала на четверть. В случае появления большого предложения по земле цена на неё опустится еще ниже. Люди предпочтут продать то, что сейчас у них есть, и уехать», — полагает Дудчак.

Он пояснил, что выдержать конкуренцию с транснациональными корпорациями нереально даже крупному украинскому бизнесу.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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