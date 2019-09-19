В Госдуме оценили призыв Бойко к Киеву пойти на компромисс по Донбассу

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление депутата Верховной Рады Юрия Бойко о том, что Киеву необходимо пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе.
В Госдуме оценили призыв Бойко к Киеву пойти на компромисс по Донбассу
  • РИА Новости

«Это очень обнадёживает, что в Верховной раде присутствуют разумные депутаты, которые понимают важность именно мирного урегулирования гражданского противостояния в Донбассе и реализации признанного на международном уровне механизма урегулирования, который определён в Минских соглашениях», — заявил Морозов.

Парламентарий также выразил надежду, что высказывание Бойко приведёт к прогрессу мирного урегулирования конфликта.

«Это единственный путь (разрешения конфликта в Донбассе. — RT). Никакие другие «формулы Зеленского» и прочие изобретения не окажут существенного влияния на решения этой проблемы, поскольку они носят половинчатый характер», — добавил депутат.

Ранее Бойко заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо достижение компромисса.

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