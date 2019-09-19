В Госдуме оценили призыв Бойко к Киеву пойти на компромисс по Донбассу
- РИА Новости
«Это очень обнадёживает, что в Верховной раде присутствуют разумные депутаты, которые понимают важность именно мирного урегулирования гражданского противостояния в Донбассе и реализации признанного на международном уровне механизма урегулирования, который определён в Минских соглашениях», — заявил Морозов.
Парламентарий также выразил надежду, что высказывание Бойко приведёт к прогрессу мирного урегулирования конфликта.
«Это единственный путь (разрешения конфликта в Донбассе. — RT). Никакие другие «формулы Зеленского» и прочие изобретения не окажут существенного влияния на решения этой проблемы, поскольку они носят половинчатый характер», — добавил депутат.
Ранее Бойко заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо достижение компромисса.