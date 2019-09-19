Бойко призвал Киев пойти на компромисс по Донбассу

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Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Киеву необходимо пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе. Об этом он написал в Facebook.
Бойко призвал Киев пойти на компромисс по Донбассу
  • РИА Новости

«Закон об особом статусе, изменения в конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в Минских соглашениях, — да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт», — считает Бойко.

Также депутат заявил о необходимости того, чтобы Киев сформировал чёткую официальную позицию.

По его словам, противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, «так или иначе» участвующих в мирных переговорах, «откровенно настораживают».

«Нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик под гарантии России», — заключил он.

Ранее Бойко призвал к переговорам по транзиту газа через территорию Украины.

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