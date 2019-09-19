Бойко призвал Киев пойти на компромисс по Донбассу
- РИА Новости
«Закон об особом статусе, изменения в конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в Минских соглашениях, — да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт», — считает Бойко.
Также депутат заявил о необходимости того, чтобы Киев сформировал чёткую официальную позицию.
По его словам, противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, «так или иначе» участвующих в мирных переговорах, «откровенно настораживают».
«Нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик под гарантии России», — заключил он.
Ранее Бойко призвал к переговорам по транзиту газа через территорию Украины.