Бойко призвал Киев пойти на компромисс по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Киеву необходимо пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

«Закон об особом статусе, изменения в конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в Минских соглашениях, — да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт», — считает Бойко.

Также депутат заявил о необходимости того, чтобы Киев сформировал чёткую официальную позицию.

По его словам, противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, «так или иначе» участвующих в мирных переговорах, «откровенно настораживают».

«Нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик под гарантии России», — заключил он.

Ранее Бойко призвал к переговорам по транзиту газа через территорию Украины.