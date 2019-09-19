В Госдуме оценили слова посла Украины о способе справиться с Россией

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича о том, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.

«Безусловно, подобное заявление вызывает недоумение. Стоит отметить, что сегодня действия украинского лидера Владимира Зеленского носят противоречивый характер, но, вместе с тем, внушают осторожный оптимизм. И если президент и его представители настроены на конструктивные отношения с Россией, им необходимо подобрать соответствующую команду, которая будет действовать во благо, а не вопреки. Заявления же посла Украины в Сербии говорят о раздрае и попытке внести деструктивизм в отношения между нашими странами», — считает депутат.

Швыткин также отметил, что подобная позиция украинского посла «вредит команде действующего главы государства».

«Российский народ является братским для украинского. Разрыв отношений послужит во благо только внешним угрозам», — заключил он.

Ранее Александрович заявил, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.

При этом он отметил, что способы развала не требуют военных действий.