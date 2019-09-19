В Совфеде оценили заявление Пушилина о санкциях против Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.

«Понятно, что сегодня мировое сообщество не настроено объявлять Украине санкции, если мы говорим о Европе и США. Тем не менее ясно, о чём говорит Пушилин. Становится очевидно, что наступает усталость от современной Украины и её поведения», — сказал он.

По словам сенатора, все понимают, что именно Киев «саботирует Минские соглашения».

«Высказывания Пушилина, равно как и наши комментарии по поводу подготовки к планируемому заседанию в нормандском формате, говорят о том, что все стрелки сегодня чётко указывают на того, кто реально сдерживает процесс урегулирования. Так что либо Запад по-честному посмотрит на эту ситуацию, либо будет делать вид, что не замечает», — считает Морозов.

Ранее Пушилин на встрече делегаций Донецкой народной республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.