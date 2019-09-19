В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече делегаций республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мировое сообщество так ярко проталкивает санкционную политику, то самое время в отношении Украины, которая не выполняет последние договорённости, не говоря уже о предыдущих, говорить о санкциях», — сказал Пушилин.

18 сентября в Минске состоялось заседание контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, тем самым сорвав выполнение договорённостей советников лидеров «нормандской четвёрки».