В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины
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«Если мировое сообщество так ярко проталкивает санкционную политику, то самое время в отношении Украины, которая не выполняет последние договорённости, не говоря уже о предыдущих, говорить о санкциях», — сказал Пушилин.
18 сентября в Минске состоялось заседание контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, тем самым сорвав выполнение договорённостей советников лидеров «нормандской четвёрки».