В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

«Крым возвращался в состав России, прежде всего исходя из своих моральных, культурных и других убеждений. Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что Крым вернулся в состав России согласно волеизъявлению жителей полуострова.

«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда. На сегодняшний день Крым получил динамическое развитие во всех отраслях... Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же, в таком же процентном соотношении, как и пять лет назад», — заключил Гемпель.

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

По его словам, предполагается постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие полуострова под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль.

Затем, как подчеркнул Маломуж, Крым должен стать зависимым от международных партнёров Киева.