Опрос: Зеленскому доверяют почти 80% украинцев

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Согласно опросу, проведённому социологической службой Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 79% опрошенных.
Опрос: Зеленскому доверяют почти 80% украинцев
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что Вооружённым силам Украины доверяют 74% респондентов, волонтёрским организациям — 69%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 64%, Национальной гвардии Украины — 64%, церкви — 63%, Государственной пограничной службе — 63%, добровольческим батальонам  — 62%.

57% опрошенных заявили о своём доверии правительству Украины и Верховной раде. СМИ Украины доверяют 56%, общественным организациям — 52%, Национальной полиции — 51%.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза

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