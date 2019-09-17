Опрос: Зеленскому доверяют почти 80% украинцев
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что Вооружённым силам Украины доверяют 74% респондентов, волонтёрским организациям — 69%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 64%, Национальной гвардии Украины — 64%, церкви — 63%, Государственной пограничной службе — 63%, добровольческим батальонам — 62%.
57% опрошенных заявили о своём доверии правительству Украины и Верховной раде. СМИ Украины доверяют 56%, общественным организациям — 52%, Национальной полиции — 51%.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза.