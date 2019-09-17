В Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу
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«Я думаю, это похвальная инициатива. Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе», — сказал Морозов.
Депутат добавил, что данная инициатива — это только «половинчатая мера».
«Поскольку нужно двигаться в русле минских договорённостей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — заключил он.
Ранее Пристайко рассказал о «формуле Зеленского» по Донбассу.
По его словам, она предусматривает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской, административные послабления.
Вместе с тем Пристайко добавил, что если данный ряд шагов не поможет урегулировать конфликт, то властям придётся пойти на «другие радикальные меры».