В Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я думаю, это похвальная инициатива. Улучшение жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта, крайне важно. Мы всегда выступали за улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе», — сказал Морозов.

Депутат добавил, что данная инициатива — это только «половинчатая мера».

«Поскольку нужно двигаться в русле минских договорённостей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — заключил он.

Ранее Пристайко рассказал о «формуле Зеленского» по Донбассу.

По его словам, она предусматривает возвращение из плена граждан Украины, постройку моста в Станице Луганской, административные послабления.

Вместе с тем Пристайко добавил, что если данный ряд шагов не поможет урегулировать конфликт, то властям придётся пойти на «другие радикальные меры».