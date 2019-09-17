В МИД Украины рассказали о «формуле Зеленского» по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Условная «формула Зеленского» говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа», — сказал он.

По его словам, данная «формула» предусматривает возвращение из плена граждан Украины и постройку моста в Станице Луганской. Министр отметил, что Зеленский также предлагает сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать «несчастную пенсию».

Вместе с этим Пристайко добавил, что если данный ряд шагов не решит проблему с конфликтом в Донбассе, то властям придётся пойти на «другие радикальные меры».

«На всё про всё у нас есть от полугода до года», — сказал глава МИД.

Ранее Зеленский заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно только с помощью дипломатии.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.