В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира о том, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.
В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ
  • Reuters

«Думаю, несмотря на то что Украина достаточно активно ведёт себя в ОБСЕ и в её парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам. Тем не менее украинские представители получают определённые замечания и рекомендации. Будем надеяться, что какое-то влияние на них оказать в этом плане удастся», — считает депутат.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ заявил, что новым украинским властям необходимо обеспечить безопасность и свободу СМИ.

Он отметил, что в последние месяцы ему «очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине».

Он заявил о необходимости продолжать работать с организациями гражданского общества, со СМИ, чтобы «свобода средств массовой информации уважалась больше, чем сейчас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить