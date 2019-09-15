В Казахстане возбудили дело по факту столкновения поезда и автобуса

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области.

Об этом сообщает агентство Казинформ со ссылкой на данные регионального департамента полиции.

«Погибший — водитель 1979 года рождения. Трое пострадавших — женщина 1984 года рождения, её двум малолетним детям по три и пять лет. Все находятся в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 3», — сказал представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что расследование инцидента поручено департаменту полиции Алма-Атинской области.

Ранее в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, в результате происшествия погиб один человек.





