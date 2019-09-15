В Казахстане возбудили дело по факту столкновения поезда и автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Казинформ со ссылкой на данные регионального департамента полиции.
«Погибший — водитель 1979 года рождения. Трое пострадавших — женщина 1984 года рождения, её двум малолетним детям по три и пять лет. Все находятся в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 3», — сказал представитель правоохранительных органов.
Отмечается, что расследование инцидента поручено департаменту полиции Алма-Атинской области.
Ранее в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, в результате происшествия погиб один человек.