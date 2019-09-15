В МВД Казахстана рассказали о жертве столкновения поезда и автобуса

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В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что водитель автобуса погиб при столкновении транспортного средства с поездом в Алма-Атинской области.
В МВД Казахстана рассказали о жертве столкновения поезда и автобуса
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

«Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого автобуса скончался на месте происшествия», — указывается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что поезд следовал маршрутом Алма-Ата — Костанай, а рейсовый автобус ехал по маршруту Шамалган — Алма-Ата.

По данным МВД, трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей, были доставлены в центральную районную больницу Карасайского района.

Ранее в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, в результате происшествия погиб один человек.

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