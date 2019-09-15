Токаев прокомментировал столкновение поезда с автобусом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал наезд поезда на автобус в Алма-Атинской области.
Токаев прокомментировал столкновение поезда с автобусом
  • Reuters

На своей странице в Twitter он уточнил данные по погибшим в результате инцидента и выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«На железнодорожном переходе Аксенгир — Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование», — написал Токаев.

Ранее в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. СМИ сообщали о двух погибших и девяти пострадавших в результате происшествия.

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