Токаев прокомментировал столкновение поезда с автобусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал наезд поезда на автобус в Алма-Атинской области.

На своей странице в Twitter он уточнил данные по погибшим в результате инцидента и выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«На железнодорожном переходе Аксенгир — Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование», — написал Токаев.

На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской обл. поезд врезался в автобус, где находились 67 чел. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 15 сентября 2019 г.

Ранее в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. СМИ сообщали о двух погибших и девяти пострадавших в результате происшествия.