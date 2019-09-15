Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующие суммы заложены в проект бюджета страны на 2020 год.
«По заимствованиям мы планируем около 380 млрд гривен», — заявила она.
По её словам, правительство надеется, что это будут заимствования от украинских «официальных кредиторов».
Ранее Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.
В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.