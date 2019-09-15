Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о намерении украинской стороны взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд. — RT) в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие суммы заложены в проект бюджета страны на 2020 год.

«По заимствованиям мы планируем около 380 млрд гривен», — заявила она.

По её словам, правительство надеется, что это будут заимствования от украинских «официальных кредиторов».

Ранее Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.