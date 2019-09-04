Украина закрыла долг перед МВФ по начатой в 2014 году программе

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Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.
Украина закрыла долг перед МВФ по начатой в 2014 году программе
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины, финальные платежи составили в целом $156 млн.

Агентство уточняет, что взамен незавершённой программы «стендбай» 2014 года Украина в 2015 году заключила с фондом программу расширенного финансирования EFF, которая также до своего завершения в декабре 2018-го была заменена на текущую программу «стендбай».

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.

В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.

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