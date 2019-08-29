На Украине анонсировали визит миссии МВФ в страну
- РИА Новости
Его выступление в Верховной раде транслировал телеканал «Рада».
По его словам, представители фонда намерены обсудить условия новой программы сотрудничества.
«Уже через несколько недель в стране будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой программе», — сказал он.
Гончарук уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.
В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.