На Украине анонсировали визит миссии МВФ в страну

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие несколько недель посетит Киев.

Его выступление в Верховной раде транслировал телеканал «Рада».

По его словам, представители фонда намерены обсудить условия новой программы сотрудничества.

«Уже через несколько недель в стране будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой программе», — сказал он.

Гончарук уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.

В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.